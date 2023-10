A Catania arrivano le multe per «guida pericolosa di monopattini»

I vigili urbani di Catania hanno multato tre conducenti di monopattini elettrici. Due verbali ciascuno dell’importo totale di 133 euro per avere trasportato un passeggero e perché «tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni». La polizia locale, inoltre, ha sequestrato diverse bici elettriche con pedalata assistita.

Due pattuglie e tre motociclisti del Reparto viabilità hanno allestito in piazza Università un percorso di prova, con tanto di transenne e autovelox. L’obiettivo era quello di misurare la velocità dei mezzi e controllare che non superassero i 6 chilometri orari consentiti dalla legge. Dalle verifiche effettuate, è risultato che sei veicoli a pedalata assistita avevano superato i limiti di velocità. Essendo «dei veri e propri ciclomotori», sono stati sequestrati per la confisca. Ciascuno dei conducenti, inoltre, è stato sanzionato con tre verbali amministrativi dell’importo totale di 1200 euro, per assenza di copertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata di pedoni «creando grave pericolo».