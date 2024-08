Morto Bruno Arena, lo staff del Bohème: «Restano la tua luce e la tua energia»

Foto del profilo Instagram boheme_mixologybar

Bruno Arena (40 anni) è morto ieri pomeriggio per un grave incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile e una moto – guidata da Arena – ed si è verificato nel tratto di strada compreso tra gli svincoli di Giarre e di Acireale, in direzione Catania. Sin da subito si è capito che le sue condizioni erano gravissime: sul posto è intervenuto l’elisoccorso e gli sarebbe stato praticato il massaggio cardiaco per 45 minuti, ma invano. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

A Catania Bruno Arena era conosciuto per essere il proprietario del Bohème Mixology Bar, noto locale della città. In queste ore sui social ci sono centinaia di commenti di vicinanza e di affetto per la famiglia di Arena – che era sposato e aveva due figli – e per lo staff del Bohème. Gli stessi profili social del locale hanno pubblicato un post per ricordare Arena. «Il cielo sopra di noi non smette di piangere. Troppo improvvisa, ingiusta e dolorosa è la tua scomparsa. Che gli sforzi, la luce e l’energia che ci hai donato, possano guidare tutti coloro i quali hanno avuto l’onore e il privilegio di incrociare il tuo sguardo, stringerti la mano o sognare insieme a te. “Ci fermiamo per pensare, senza distrazioni”. In alto i calici, per sempre. Bruno!».