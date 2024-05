Catania, minore litiga col fidanzato e aggredisce carabiniere, denunciata

A Catania una minorenne è stata denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri che erano arrivati per sedare una lite in strada con il suo fidanzato, anch’egli minorenne. I militari, intervenuti in viale Kennedy ritenendo che si trattasse di una violenza di genere, hanno identificato il ragazzo ma la ragazza ha invece iniziato ad inveire contro i militari e contro un passante che aveva chiamato il 112 e aveva tentato di sedare la lite.

La giovane si è rifiutata di dare i documenti e di salire sull’auto di servizio per essere accompagnata in caserma per essere poi riaffidata ai genitori ma ha dapprima urlato e poi strattonato e colpito ad un braccio un militare. Riportata alla calma, la giovane è stata condotta negli uffici di San Giuseppe alla Rena, dove entrambi i giovani sono stati affidati ai genitori, avvertiti nel frattempo mentre la ragazza è stata anche denunciata.