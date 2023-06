Catania, investe con l’auto due donne: la moglie è ferita, l’amica è morta

Avrebbe investito volontariamente con la propria auto la moglie e un’amica della donna, uccidendo quest’ultima. È questa la ricostruzione che hanno fatto, al momento, gli inquirenti di quanto avvenuto oggi nella zona industriale di Catania. Stando a quanto emerso finora, l’uomo e le due donne sarebbero arrivati insieme sul posto, vicino a una casa di cura per anziani. L’uomo è un 52enne che ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all’ospedale San Marco del capoluogo etneo. La vittima è un’amica della donna, di 59 anni, originaria dell’Ennese. Sull’episodio indaga la squadra mobile coordinata dalla procura distrettuale di Catania. In un primo momento, a intervenire sul posto di quello che era sembrato un incidente stradale, per i rilievi e le indagini, sono stati gli agenti della polizia municipale. Poi la ricostruzione sulla dinamica dell’accaduto si è rivelata diversa.