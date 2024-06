Catania, iniziati i lavori di consolidamento sismico a palazzo degli Elefanti

Foto ufficio stampa Comune di Catania

Hanno avuto inizio lavori per il consolidamento sismico di palazzo degli Elefanti, sede del Comune di Catania, disegnato da Giovanni Battista Vaccarini nel ‘700 nella ricostruzione della città dopo il terremoto del 1693. Il progetto è stato redatto dai dipendenti comunali in forza presso la direzione Lavori pubblici.

«Sono state concepite scelte di consolidamento efficaci e idonee a salvaguardare il patrimonio costruito, assicurando la conservazione del suo valore architettonico – si legge in una nota del Comune – Gli interventi previsti, ampiamente impiegati dopo i terremoti degli ultimi quarant’anni, sono finalizzati a prevenire la disgregazione della muratura e la separazione dei paramenti, con sistemi di rinforzo diffusi sull’intera superficie delle pareti murarie. Una volta completato l’intervento strutturale, è previsto l’intero rifacimento dei prospetti e il restauro dell’apparato decorativo. Durante il periodo dei lavori, al massimo 24 mesi, il Municipio di Catania adotterà misure temporanee per garantire la continuità dei servizi comunali». L’appalto è stato aggiudicato per circa 2,4 milioni di euro all’impresa Scancarello di Palermo.