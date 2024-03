Catania, scontro tra auto: sette persone ferite, anche una donna incinta e dei bambini

Un impatto violento e una donna incinta incastrata tra le lamiere. Ieri pomeriggio sulla tangenziale di Catania uno scontro tra tre auto ha coinvolto sette persone. Una 25enne incinta è rimasta incastrata tra le lamiere e si è rotta le gambe, in un’altra auto una donna e due bambini, nella terza altre tre persone, tra le quali una coppia di anziani. L’incidente è avvenuto tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania, in direzione Siracusa. A intervenire sul posto i vigili del fuoco – che hanno estratto la 25enne dalle lamiere – e le ambulanze del 118, che hanno portato le persone coinvolte in ospedale.