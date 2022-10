Catania, il 31 ottobre messa per ricordare i penalisti scomparsi

Una messa per commemorare tutti i penalisti etnei scomparsi. A indirire l’iniziativa è il direttivo della Camera penale di Catania Serafino Famà. La funzione religiosa si terrà il 31 ottobre presso la Cattedrale di Catania e sarà officiata dal vescovo Luigi Renna. «Da quest’anno in poi desideriamo, con infinito affetto, riprendere le fila di un discorso umano che, purtroppo, è stato interrotto da eventi imprevedibili», si legge in una nota a firma degli avvocati Francesco Antille, Vittorio Basile, Francesco Branca, Tania Occhipinti, Deborah Vanessa De Santis, Michele Liuzzo e Giampiero Torrisi.

«Nel fare ciò desideriamo ribadire che la memoria tra gli uomini è tutto e che l’affetto non viene meno mai neppure dinanzi alla morte – continua la nota – Le nostre vite si sono incrociate, in certi casi intensamente, altri per via fugace, altri ancora solo per memoria; ma abbiamo vissuto assieme una parte della nostra storia umana. Ci lega il ricordo ma anche la certezza di come possa essere indissolubile il legame cementato dal rispetto, dalle cose egregie e buone a cui abbiamo dedicato ogni possibile momento, anche con inevitabili fragilità».