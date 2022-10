Catania, arrestato 33enne accusato di furto di energia elettrica

A Librino, quartiere di Catania, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un 33enne che si trovava già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. I militari, con l’ausilio dei tecnici della società E-Distribuzione, hanno appurato che l’uomo era collegato, tramite un bypass, alla rete elettrica pubblica. Il furto è stato quantificato in circa 18mila euro. I militari hanno sequestrato circa seimila euro in contanti trovati all’interno di un comodino della camera da letto. Dopo la convalida dell’arresto, è stata ripristinata la misura dei domiciliari.