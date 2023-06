Catania: in scooter con un fucile rubato, arrestato un 32enne

Un uomo di 32 anni, Gaetano Mollica, è stato arrestato a Catania dalla squadra mobile della questura su disposizione della procura etnea. Secondo l’accusa, sarebbe una delle due persone che a bordo di uno scooter, travisate con scaldacollo e cappucci, la sera del 17 dicembre 2022, per sfuggire al controllo di una volante, andarono a sbattere contro un’auto e poi scapparono abbandonando il mezzo e un fucile semiautomatico Benelli calibro 20 poi risultato rubato. Gli agenti hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari per resistenza a un pubblico ufficiale, porto di arma comune da sparo e ricettazione.