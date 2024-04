Catania, crede di essere malato e gira ospedali d’Italia con identità falsa per avere esami gratis e più pareri

Ospedale Sant'Elia a Caltanissetta, pronto soccorso

Convinto di avere una grave malattia, avrebbe escogitato un piano per ottenere visite mediche gratis. Un 55enne originario del Veneto è stato denunciato dalla polizia di Catania per sostituzione di persona. L’uomo, convinto di essere gravemente malato, avrebbe escogitato un piano per ottenere visite mediche gratuite in vari ospedali d’Italia e per sentire quanti più pareri possibile. L’indagine è partita dopo il suo ultimo ricovero, quello all’ospedale di Caltagirone, nel Catanese, dove – fingendo sintomi inesistenti e fornendo una falsa identità – è riuscito a farsi ricoverare nel reparto di Neurologia. Lì, però, il 55enne è stato riconosciuto da personale medico dell‘ospedale Cannizzaro di Catania che lavora anche nella struttura di Caltagirone.

Proprio al Cannizzaro, infatti, l’uomo si è presentato a ottobre 2023, riuscendo anche lì a farsi ricoverare in Neurologia. Avendo capito di essere stato scoperto, l’uomo è fuggito dall’ospedale di Caltagirone. La polizia di Catania è riuscita a identificare il 55enne, scoprendo anche che l’uomo è già stato denunciato per aver fornito in passato false generalità – sempre per ottenere prestazioni sanitarie gratuite – anche agli ospedali di Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma. Secondo chi indaga, l’uomo nutriva una preoccupazione eccessiva per la propria salute e si è recato con cadenza mensile in molti ospedali italiani. Il reato di sostituzione di persona prevede, in caso di condanna, la pena di un anno di reclusione.