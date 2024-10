Catania, evade dai domiciliari e va in giro con pistola e passamontagna

A Catania i carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni che era evaso dagli arresti domiciliari e che teneva in uno zaino una pistola calibro 38 corto con la matricola cancellata con il colpo in canna e con dieci colpi nel caricatore, un paio di guanti, un passamontagna nero, un kit per la pulizia della pistola e due sim card per cellulare.

Il giovane, notato mentre camminava nella zona del Castello Ursino, è stato bloccato mentre entrava in un b&b. È accusato di porto e detenzione di arma da fuoco clandestina, ricettazione ed evasione. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.