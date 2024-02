Catania, il davanzale di una finestra usato come deposito di droga da un pusher 75enne

Il davanzale di una finestra con le grate usato come nascondiglio per la droga da un pensionato 75enne. A scoprire l’insolito deposito, al piano terra di una casa in via Barcellonetta nel quartiere San Cristoforo di Catania, sono stati i carabinieri. Nel corso delle indagini, i militari hanno notato che l’anziano avrebbe iniziato a vendere marijuana, ricevendo i suoi clienti in via Plaja.

Una volta concordato il prezzo e la quantità di sostanza stupefacente, il 75enne sarebbe andato a prendere le dosi già confezionate e nascoste sul davanzale di una finestra al piano terra di un’abitazione disabitata poco distante dal luogo di incontro con i clienti. Osservandolo da lontano e poi seguendolo, i carabinieri sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti dell’anziano.

Il pensionato è stato bloccato dai militari proprio mentre raccoglieva una confezione di carta argentata, tra le grate e le vetrate della finestra. Dentro l’involucro, una dose di marijuana pronta per essere spacciata. Sullo stesso davanzale sono state trovate anche due buste di plastica trasparenti con dentro 35 involucri di carta argentata pieni di marijuana. All’interno delle tasche del pensionato, gli inquirenti hanno trovato diverse banconote di piccolo taglio, ritenute soldi dell’attività illecita. Il 75enne è stato arrestato.