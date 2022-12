Catania, da domani orario prolungato per la metropolitana

A partire da domani – 8 dicembre – la metropolitana di Catania prolungherà l’orario di esercizio tutti i giorni fino alle 22.30. Inoltre nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) l’esercizio proseguirà dalle 22.30 fino alle 2 di notte con un servizio metro shuttle realizzato con autobus che effettueranno le fermate in tutte le stazioni della metro, con frequenza di 15 minuti. Per la giornata dell’8 dicembre, eccezionalmente, sarà operativo il servizio di metro shuttle fino alle 2.

«Da tempo l’utenza ci chiede di ampliare l’orario di esercizio – dichiara a MeridioNews il direttore tecnico di Ferrovia Circumetnea (Fce) Salvatore Fiore – Per potere avere la possibilità di restare fino a tardi in centro e poi di tornare comodamente a casa. Con questi nuovi orari – aggiunge – aumenterà la disponibilità a utilizzare i mezzi pubblici per fruire del centro storico». Per usufruire del metro shuttle oltre le 22.30 e fino alle 2 sarà sufficiente avere un titolo di viaggio (biglietto o abbonamento) in corso di validità per l’uso della metropolitana.