Catania: ruba dei farmaci da un furgone, ma i carabinieri vedono tutta la scena e lo arrestano

Tenta di rubare dei farmaci da un furgone, ma viene arrestato subito. Un 43enne di Catania è stato arrestato per furto aggravato e per ricettazione. Nella parte alta di via Etnea, a Catania, l’uomo ha preso di mira un furgoncino che effettuava consegne di farmaci. Il 43enne ha parcheggiato la sua macchina qualche metro più avanti rispetto al furgoncino, ha aspettato che il corriere entrasse nella farmacia da rifornire, poi si è avvicinato al furgoncino, ha aperto la portiera e ha prelevato due sacchetti di plastica. Subito dopo l’uomo ha provato a raggiungere la sua auto.

La scena però è stata interamente vista da alcuni carabinieri che stavano passando in quella parte di via Etnea. Scesi dall’auto, si sono presentati davanti all’uomo, tagliandogli la strada. Il 43enne ha tentato la fuga, che però è stata bloccata qualche metro dopo. L’uomo ha anche tentato di disfarsi dei due sacchetti di plastica – dentro c’erano costosi farmaci – che sono stati recuperati subito dai carabinieri. I farmaci sono stati restituiti al corriere, così come l’auto che guidava il 43enne – risultata rubata – è stata restituita al proprietario. L’autore del furto dei farmaci è stato arrestato e messo ai domiciliari.