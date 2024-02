Catania, sanzioni a 28 ambulanti per irregolarità fiscali. Otto multe per occupazione di suolo pubblico

Sessanta commerciale ambulanti controllati, 28 dei quali sanzionati per irregolarità fiscale e otto sanzioni amministrative applicate in collaborazione con la polizia municipale per occupazione del suolo pubblico. Le cifre costituiscono il bilancio di controlli operati a Catania e in provincia dalla Guardia di finanza in occasione delle festività di Sant’Agata. I militari hanno anche controllato e identificato oltre 400 persone e multato 35 automobilisti per inosservanza delle norme del codice della strada, con due autovetture sottoposte a fermo amministrativo. In materia di sostanze stupefacenti i militari hanno sequestrato diversi grammi di cocaina e denunciato un uomo che, alla vista dei militari, si stava disfacendo della droga.