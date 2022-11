Catania, cocaina in casa di un pregiudicato con il reddito di cittadinanza

Due pietre di cocaina dal peso complessivo di 110 grammi e per un valore economico di oltre 8000 euro sono stati trovati a casa di un pregiudicato catanese di 55 anni che è risultato essere anche percettore di reddito di cittadinanza. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari dell’arma hanno proceduto al controllo dell’abitazione – nella zona di Cannizzaro – del 55enne, già noto per avere commesso reati nello specifico settore criminale, fortemente sospettato di essere in possesso di cospicui quantitativi di stupefacente.

Durante la perquisizione, l’uomo ha deciso di collaborare e ha condotto i militari in una corte di pertinenza dell’appartamento da dove ha prelevato, ben nascoste in un armadietto, due pietre di cocaina per un peso complessivo di 110 grammi e un valore al dettaglio di oltre 8.000 euro. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Il 55enne, che è stato posto agli arresti domiciliari poi confermati dall’autorità giudiziaria in occasione della convalida del provvedimento, è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. I militari hanno già avanzato la proposta di sospensione della fruizione del beneficio economico.