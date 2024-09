Catania, dall’1 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni

Parte domani, martedì 1 ottobre, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. «La rilevazione – dice una nota del Comune di Catania – coinvolgerà solo una parte dei cittadini e del territorio comunale. A differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti ogni dieci anni, i censimenti permanenti saranno effettuati annualmente – continua la nota – e non coinvolgeranno più tutti i cittadini e tutto il territorio comunale, ma di volta in volta solo una parte di essi». Secondo quanto riportato nella comunicazione istituzionale «le finalità del censimento sono: assolvere gli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento dell’Unione europea; produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale; determinare la popolazione legale del territorio; produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate.

«Il Censimento permanente – spiega la nota – si articolerà in due rilevazioni. La rilevazione Areale consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le unità di rilevazione – ovvero le famiglie – presenti in una data area, svolta da parte di un incaricato del Comune munito di cartellino di riconoscimento e di un tablet e che effettuerà l’intervista direttamente al domicilio della famiglia». Il periodo di effettuazione di questa indagine «è compreso tra l’1 ottobre e il 22 novembre 2024». Nella rilevazione Lista «le persone coinvolte in questa indagine, individuate su base campionaria, saranno contattate dall’ISTAT tramite una lettera – dice il Comune – nella quale la famiglia sarà invitata alla compilazione autonoma del questionario on-line, nel periodo che inizia dal 7 ottobre al 9 dicembre 2024. Se per il nucleo familiare contattato non fosse possibile rispondere via web – precisa la nota – saranno disponibili degli operatori presso il Centro comunale di rilevazione (Ccr) per l’assistenza alla compilazione e restituzione dei questionari».

L’Ufficio si trova presso il Centro direzionale San Leone nel padiglione D Piano 1° in via Alessandro La Marmora, n. 23 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17. «Nel caso in cui non vi sia risposta spontanea – dice la nota del Comune – le famiglie saranno raggiunte presso il proprio domicilio dai rilevatori oppure potranno essere contattate telefonicamente dagli operatori comunali. Il periodo previsto per la compilazione dei questionari con l’ausilio del rilevatore è compreso tra il 12 novembre e il 23 dicembre 2024». Il Comune di Catania precisa che «come in passato, anche per il censimento permanente è previsto l’obbligo di risposta da parte delle famiglie (secondo quanto sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322), ovvero la compilazione e la trasmissione, completa e veritiera, dei questionari predisposti dall’Istat». La richiesta del Comune è, quindi, di collaborare con i rilevatori».

Per informazioni: CCR – Centro Comunale di Rilevazione 095.7424383 – 4387 – 4397 – 4375 – 4421, da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00. Istat – Numero Verde 800.188.802 attivo tutti i giorni – compresi sabato e domenica – dalle 9 alle 21.