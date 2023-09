Catania, bimbo di nove anni scappa di casa. Ritrovato a tre chilometri di distanza

Un bambino di nove anni si era allontanato dalla sua casa nella zona di via Palermo bassa a Catania. Aperta la porta dell’abitazione, il bimbo è uscito e ha cominciato a vagare. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata la madre. Così sono iniziate le ricerche da parte dei carabinieri. Magliettina blu, pantaloncino grigio e ciabatte, così il bambino era uscito di casa. I militari hanno battuto palmo a palmo il quartiere del capoluogo etneo allargando sempre più il perimetro delle ricerche e hanno anche analizzato i filmati di diverse telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire che direzione avesse potuto prendere il bambino. Dopo più di tre ore, i carabinieri sono riusciti a trovarlo nella zona del cimitero di Zia Lisa, a circa tre chilometri di distanza dall’abitazione. Il bambino è stato ritrovato in buone condizioni di salute e riportato a casa dai familiari.