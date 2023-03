Catania, demolite 22 autorimesse abusive a Librino

Nelle prime ore di questa mattina ha avuto inizio la demolizione di 22 autorimesse abusive, costruite su un territorio demaniale nel quartiere Librino di Catania. Sul posto, sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso dello svolgimento delle operazioni di demolizione. Le strutture abusive smantellate su iniziativa del comando dei carabinieri del capoluogo etneo sono sia oggetto di sentenze di condanna per reati in materia edilizia passate in giudicato, sia manufatti il cui carattere abusivo è stato rilevato dalla polizia municipale.