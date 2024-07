Catania, assaltano supermercato armati di taglierino e feriscono i dipendenti. Preso un 35enne

In due hanno rapinato un supermercato lungo via Finocchiaro, a Catania, armati di taglierino. La polizia ha arrestato un 35enne, accusato di rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Adesso è caccia al complice che è riuscito a portare via un bottino da 3000 euro. Durante l’assalto alcuni dipendenti del supermercato hanno tentato di fare desistere i due rapinatori spingendoli verso l’esterno. I malviventi, anziché scappare, hanno colpito ripetutamente i dipendenti con il taglierino in loro possesso ferendoli entrambi.

All’interno del supermercato era presente un ispettore della municipale che è intervenuto immediatamente per mettere in salvo i dipendenti e tentando di bloccare i rapinatori. Poco prima dell’arrivo della Volante un rapinatore è riuscito a darsi alla fuga con il bottino di circa 3.000 euro, mentre l’altro è stato bloccato dall’Ispettore della polizia locale insieme ai dipendenti del supermercato. Le altre Volanti hanno acquisito ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, esaminando le immagini dell’impianto di video sorveglianza, ascoltando le testimonianze dei presenti e sottoponendo a sequestro le armi utilizzate dai due rapinatori. Nell’occasione hanno fatto ricorso alle cure mediche tre persone che sono state giudicate guaribili dai medici del Pronto soccorso in 10 giorni.