Catania, padre non accetta l’arresto del figlio e distrugge la segnaletica fuori dalla caserma

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Catania per detenzione ai fini di spaccio di droga. In una palazzina nei pressi di via Plebiscito era stato notato un viavai di gente, poi fermata dai militari all’uscita. Durante le perquisizioni, i soggetti controllati sono stati trovati in possesso di cocaina, crack, marijuana e hashish. Una volta accertata l’attività di spaccio, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione all’interno del palazzo. Qui i tre arrestati – rispettivamente di 29, 19 e 18 anni – sono stati trovati con marijuana e hashish sul tavolo della cucina insieme a 250 euro e a un bilancino di precisione. Tutto sequestrato.

Nella stessa circostanza i carabinieri hanno anche denunciato per danneggiamento aggravato il padre di uno dei tre pusher: un pluripregiudicato catanese per reati contro il patrimonio. L’uomo, dopo aver appreso dell’arresto del figlio, si è precipitato all’esterno della caserma e ha distrutto uno specchio parabolico. L’uomo – notato attraverso le telecamere – è stato denunciato e gli sono stati anche addebitati i costi per il ripristino della segnaletica stradale verticale.