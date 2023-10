Catania, due arresti in via Alfonzetti per spaccio di droga

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia la scorsa notte a Catania per spaccio di droga. Si tratta di due mauriziani, di 32 e 37 anni, sorpresi in possesso di marijuana in via Alfonzetti. Nello specifico, i due al momento del controllo erano in compagnia di un connazionale di 27 anni quando, addosso a uno dei tre, gli agenti hanno trovato 120 grammi di droga. Proseguendo con la perquisizione domiciliare, a casa degli arrestati sono stati sequestrati 230 grammi di marijuana, dei bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento.