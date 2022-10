Catania, arrestato spacciatore. Con sé aveva cocaina e marijuana

I poliziotti della squadra Volanti di Catania hanno arrestato uno spacciatore, trovandolo in possesso di marijuana e cocaina. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale, dopo essere sceso dal proprio ciclomotore per entrare all’interno di un portone. Gli agenti lo hanno bloccato, recuperando 1,32 grammi di cocaina e oltre 17 grammi di marijuana. Sequestrati anche duecento euro in banconote di piccolo taglio. L’autoritià giudiziaria ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.