Catania, arrestato rider della droga. Consegnava le dosi di cocaina e marijuana a domicilio

Consegnava la droga a domicilio grazie a un motorino Honda Sh. Si tratta di un 28enne, del quartiere San Cristoforo, che è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno individuato e pedinato per alcune ore fino a quando si è fermato all’esterno di un bar di via Duca degli Abruzzi. Attività in cui è entrato per ordinare un panino. Dopo avere consumato il cibo il 28enne è stato bloccato dai carabinieri che hanno proceduto a una perquisizione. Durante l’attività sono stati recuperati 130 euro in contanti e, all’interno di una marsupio nero, 93 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 72 grammi. Il 28enne aveva anche due dosi di hashish e circa 30 di marijuana. Dopo le formalità di rito il pusher è finito in carcere.