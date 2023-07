Catania, anziana picchiata dal nipote che voleva i soldi per droga e alcol. Arrestato 31enne

Un 31enne di Aci Castello (in provincia di Catania) è finito al carcere di piazza Lanza per anni di maltrattamenti ed estorsioni nei confronti della nonna di 85 anni. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali nei confronti dell’anziana che abitava nell’appartamento sopra il suo. Il ragazzo avrebbe lavorato come parrucchiere ma poi, vista la disponibilità della nonna ad accudirlo, avrebbe lasciato il lavoro pretendendo di essere mantenuto dall’anziana, vedova e pensionata. Il 31enne non si sarebbe più accontentato dell’aiuto economico offerto dalla nonna e, pressato dalle proprie dipendenze da alcol e droga, per convincerla a dargli sempre più soldi avrebbe iniziato a darle schiaffi, calci e pugni ferendola al sopracciglio. L’anziana avrebbe raccontato ai carabinieri che in un’occasione il nipote le avrebbe lanciato delle forbici e l’avrebbe afferrata per il collo sbattendola contro un armadio. In un’altra occasione, al rifiuto di farlo entrare in casa, l’uomo avrebbe frantumato la vetrata della porta di ingresso con un bastone per poi distruggere vari oggetti della casa. Adesso si attende il processo.