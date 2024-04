Catania, sequestrati 3000 litri di gasolio nella zona industriale

Un deposito abusivo con 3000 litri di gasolio nascosti. A Catania la guardia di finanza ha sequestrato 3000 litri di gasolio di provenienza illecita. Il carburante è stato trovato nella zona industriale della città, in un’area di proprietà di un’azienda che si occupa di logistica. Il gasolio era stoccato in una cisterna nascosta in un container. La cisterna era dotata di pistola erogatrice e contalitri: questi elementi sarebbero serviti a rifornire di carburante alcuni veicoli a motore. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici e per inosservanza delle prescrizioni normative antincendio.