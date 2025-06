Catania, una 18enne è stata ferita in faccia da un proiettile: indagano i carabinieri

Un proiettile di piccolo calibro le ha perforato il volto, conficcandosi tra il naso e l’occhio sinistro. La vittima è una ragazza di 18 anni di Catania che, secondo quanto appreso da MeridioNews, si è presentata nella notte al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro del capoluogo etneo. Con lei c’era un ragazzo, presumibilmente il compagno. La giovane ha raccontato di essere stata colpita mentre si trovava affacciata al balcone di uno stabile in via Santo Cantone, nel popolare quartiere Nesima. Al momento, però, non è chiaro chi abbia sparato e da dove: la ragazza non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli utili. Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, inclusa quella di un colpo partito da un’auto in transito.

I carabinieri mantengono il massimo riserbo sull’accaduto e stanno cercando di ricostruire con precisione la traiettoria del proiettile e la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi rilievi, sembrerebbe da escludere l’ipotesi di uno sparo da distanza ravvicinata. Per la giovane si è reso necessario il trasferimento all’ospedale San Marco di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. A causa della gravità della ferita, i medici ritengono che la 18enne abbia perso in modo irreversibile l’occhio sinistro.