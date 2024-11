Castelvetrano, grosso furto in un supermercato: sfondato il muro per arrivare nel vano cassaforte

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Furto ieri notte al punto Conad di viale Gentile a Castelvetrano, in provincia di Trapani. I ladri hanno portato via i soldi della cassaforte: non si sa ancora quanti ne siano stati rubati, ma chi indaga parla di una cifra compresa tra 25 e 50mila euro. Secondo le forze dell’ordine, il piano è stato studiato nei minimi particolari. I ladri, infatti, sono riusciti a disattivare il sistema di videosorveglianza, a sfondare un muro e a entrare nel vano dove si trova la cassaforte, il cui sistema d’allarme è stato disattivato. Indaga la polizia.