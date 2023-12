Incendio in un fienile a Castellana Sicula: indagini in corso

Fiamme nella notte del 14 dicembre a Castellana Sicula (in provincia di Palermo). Stando alle prime informazioni emerse, un incendio avrebbe provocato dei danni a un fienile in contrada Boageri. All’interno pare ci fossero anche un trattore e un furgone. Un rogo che non sarebbe stato facile estinguere poiché pare che si sia protratto fino alla mattina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco e i carabinieri per indagare sulle cause.