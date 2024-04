Aggredisce i carabinieri che stanno accompagnando la sua famiglia in un luogo protetto: arrestato 42enne

Prima le presunte violenze nei confronti della convivente, poi quelle contro i carabinieri. A Casteldaccia, in provincia di Palermo, un 42enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe minacciato e spintonato i militari, che sono intervenuti per accompagnare la convivente e i loro figli minorenni in una comunità protetta. Questo dopo la denuncia presentata dalla donna nei confronti dell’uomo per i presunti maltrattamenti subiti. Il 42enne è stato arrestato e portato nel carcere di Termini Imerese, nel Palermitano.