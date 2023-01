Cassibile: tentano di incendiare un negozio di frutta, arrestati

Un 32enne e un 50enne, entrambi già conosciuti alle forze di polizia, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Siracusa per i reati di danneggiamento, tentato incendio e porto di oggetti atti a offendere.

In particolare, il 32enne è stato bloccato dagli agenti in via San Lio di Cassibile (frazione di Siracusa) dopo che, alla vista dei poliziotti, avrebbe tentato di fuggire. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una bottiglia di plastica con dentro del liquido infiammabile e di arnesi atti allo scasso.

Intanto, a bordo della sua auto, è arrivato il 50enne. Controllato anche lui dagli agenti, è stato trovato in possesso di un bidone contenente liquido infiammabile. Le indagini hanno consentito di accertare che i

due, poco prima, in via della Madonna, avevano tentato di incendiare un chiosco di rivendita di frutta. Un intanto che non sarebbe stato portato a compimento per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori.