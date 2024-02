Incendiate un’auto e una paninoteca a Cassibile: non si esclude la pista dell’intimidazione

Una macchina e una paninoteca sono state distrutte dalle fiamme a Cassibile, frazione di Siracusa. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini, l’incendio di origine dolosa sarebbe stato appiccato alla vettura. Dall’auto poi il rogo si sarebbe propagato all’attività commerciale, danneggiandola.

Secondo ciò che è stato ricostruito finora, la macchina e la paninoteca non sarebbero della stessa persona e nemmeno dello stesso nucleo familiare. Saranno le indagini a chiarire se le fiamme appiccate all’auto sarebbero servite proprio per incendiare anche l’attività commerciale. Al momento, gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un avvertimento di natura intimidatoria.

A dare l’allarme dell’incendio, intorno alle 3 di questa notte, sono stati i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per le operazioni di spegnimento delle fiamme.