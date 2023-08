Cassibile, trovato il cadavere di un uomo: indagini per risalire all’identità

Il cadavere di un uomo è stato trovato in contrada Cugno di Mola, nel territorio di Cassibile, frazione di Siracusa. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione e non è ancora stato possibile risalire alla sua identità. Delle indagini del caso si stanno occupando i carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un uomo di origine straniera morto diversi giorni fa. Per riuscire a recuperare il corpo senza vita, che si trovata in una zona di campagna impervia con una fitta vegetazione, è stato necessario anche l’intervento del Soccorso alpino.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso e ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Da una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale non emergerebbero lesioni da arma da taglio o da fuoco. Intanto, sono state anche avviate le procedure per identificare l’uomo. Secondo quanto si apprende, dovrebbe essere effettuate delle prove con il Dna con i denti della vittima. Un’ipotesi in campo al momento e al vaglio degli inquirenti è che potrebbe trattarsi di un uomo che aveva deciso di vivere da eremita in quella zona di Cassibile.