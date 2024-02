Ad Avola è stata trovata una cassetta di munizioni della seconda guerra mondiale sottoterra

Una cassetta di ferro con dentro munizioni per fucili mitragliatrici della seconda guerra mondiale. A trovarla sottoterra sono stati alcuni operai di una ditta che si stavano occupando di effettuare degli scavi per il passaggio della fibra ottica nella zona di via Giovanni Paolo II ad Avola, in provincia di Siracusa.

Trovata la cassetta con dentro le munizioni da guerra – interrata probabilmente dagli alleati per nasconderla – gli operai hanno sospeso i lavori. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Avola. Una volta messa in sicurezza la zona, sono stati avvisati e sono arrivati gli artificieri della questo di Catania che hanno rimosso le munizioni utilizzando tutte le precauzioni del caso.