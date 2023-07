Siracusa, chiusa una casa di riposo abusiva. All’interno c’erano 14 anziani

I Nas hanno chiuso una casa di riposo abusiva che si trovava nel centro di Siracusa. La struttura – con 14 anziani al suo interno – era senza autorizzazioni. Motivo per cui il sindaco ha ordinato la chiusura con contestuale sgombero e sistemazione degli ospiti nelle famiglie di origine o in altre strutture autorizzate. Il provvedimento si è reso necessario poiché la struttura socioassistenziale, oltre a risultare sprovvista della documentazione utile al funzionamento, non rispettava i requisiti organizzativi e funzionali degli standard sanciti dalla normativa di riferimento. Al titolare dell’attività sono state contestate multe per un ammontare complessivo che supera i 6mila euro.