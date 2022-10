Caro bollette, crisi e conflitto russo-ucraino. Bevilacqua (M5S): «Bisogna subito intervenire»

In attesa dell’insediamento di deputati e senatori per la nuova legislatura, partiti a lavoro a Roma per definire non solo gli equilibri di Governo ma anche i capigruppo. Bisogna stringere gli accordi per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e procedere con tutti gli adempimenti previsti. Dopo la giornata di ieri con l’arrivo dei neoeletti e gli incontri, a Montecitorio, a palazzo Madama e nelle sedi si susseguono gli appuntamenti. Presenti i parlamentari eletti in Sicilia. E proprio all’uscita della riunione con i colleghi, la neo senatrice Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 Stelle, non ha esitato nell’indicare le priorità da affrontare.

«Noi siamo già a lavoro. La nostra squadra ha le idee chiare su ciò che bisognerà fare in questa legislatura. Il nostro impegno sarà massimo. I tempi da attendere per la formazione dell’Esecutivo non dipendono da noi».

Si devono stabilire i capigruppo e i presidenti

«L’elezione dei presidenti di Camera e Senato sono i principali appuntamenti di questa settimana. Il tredici ottobre inizieremo. I lavori, poi, saranno molto celeri perché la situazione del Paese in questo momento è drammatica. Sarà necessario mettersi all’opera immediatamente per mettere in campo azioni mirate, occorre fronteggiare ciò che si sta vivendo»

Tra le priorità, il Movimento 5 Stelle cosa metterà sul tavolo?

«Per ora è importante riuscire a dare un sostegno alle famiglie, alle imprese davanti all’escalation militare che stiamo subendo e vedendo nel conflitto russo-ucraino con tutte le conseguenze che stanno portando in recessione la nostra economia. Veniamo dal periodo post pandemia che già aveva provato tantissimo il tessuto produttivo della nostra nazione. A questo si sono aggiunti i problemi legati al caro bollette che incidono a tutti i livelli; ricordiamo che non colpiscono soltanto chi produce ma pure i consumatori. La priorità, non solo per il Movimento 5 Stelle ma di tutto l’arco costituzionale, deve essere fronteggiare l’emergenza rincari».