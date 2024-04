Carlentini, un’auto va a fuoco e il conducente muore dentro: indaga la procura di Siracusa

Non sarebbe riuscito a uscire in tempo e sarebbe morto bruciato. Ancora molti elementi da chiarire sulla morte di una persona stamattina a Carlentini, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione – che si basa sulle testimonianze di chi ha assistito alla scena – un uomo avrebbe parcheggiato la sua auto in piazza Diaz e sarebbe sceso per andare al bar. Poi sarebbe tornato dentro l’auto e alcuni minuti dopo il mezzo avrebbe preso fuoco: l’uomo non sarebbe riuscito a uscire in tempo.

In poco tempo, infatti, il fuoco avrebbe avvolto l’auto e l’uomo sarebbe morto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Lentini. Diverse le richieste di soccorso arrivate al centralino dei pompieri. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Chi indaga ha anche prelevato le immagini delle telecamere della zona.