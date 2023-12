Carini, la serra di droga in casa alimentata con la corrente rubata da marito e moglie

Un 48enne di Carini (in provincia di Palermo) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per coltivazione di droga e furto di energia elettrica commessi in concorso con la moglie, una 47enne che è stata denunciata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e adesso ai domiciliari, aveva coltivato in tre locali in centro una piantagione indoor di cannabis indica composta da 417 piante.

Queste ultime erano già pronte per la raccolta e tutte attrezzate con lampade, reattori, ventilatori e bilancia. Le attrezzature si alimentavano per mezzo di un allaccio abusivo alla rete elettrica, rimosso dal personale specializzato. Parte della droga è stata campionata e inviata al laboratorio di analisi per gli esami tecnici. Il restante quantitativo è stato distrutto sul posto.