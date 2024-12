Carini, aggredisce un automobilista e gli ruba la macchina

Avrebbe aggredito un automobilista e poi gli avrebbe rubato la macchina. A Carini, in provincia di Palermo, un 40enne è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico: l’accusa è rapina aggravata. Secondo chi indaga, l’uomo a marzo del 2023 avrebbe rubato un’automobile dopo aver aggredito il proprietario e avergli portato via le chiavi. A maggio dello stesso anno avrebbe tentato di rubare anche un’altra auto, ma il proprietario della macchina lo avrebbe visto dalla finestra di casa ed è sceso per strada; a quel punto il 40enne lo avrebbe minacciato con un coltello, cosa che gli avrebbe permesso di scappare.