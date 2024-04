Carini, cane trovato impiccato a un albero: l’Ente nazionale protezione animali presenta denuncia

Foto di pagina Facebook ENPA Sezione di Carini - PA

Un cane di grossa taglia trovato impiccato a un albero. L’animale è stato trovato in un fondo privato in via Monti Sibillini a Carini, nel Palermitano. A trovare il cadavere dell’animale la polizia municipale, giunta sul posto dopo una segnalazione. Dopo i rilievi del caso, è stato richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale. Nell’area in cui è stato trovato l’animale sono in corso le ricerche di eventuali sistemi di video sorveglianza, inoltre si stanno cercando dei testimoni.

Dalle prime analisi sembra che il cane fosse morto da una decina di giorni. L’Ente nazionale protezione animali sta presentando una denuncia. «Siamo stati contattati da alcuni residenti indignati – dice l’Enpa di Carini – Chiediamo più controllo sul territorio, perché questo era tutto fuorché un cane randagio, verosimilmente vittima del suo stesso padrone. Chiediamo la collaborazione di chiunque avesse informazioni sul cane o che abbia visto qualcosa».