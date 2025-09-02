Carini, 16enne in fuga dai carabinieri su scooter rubato: arrestato

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri di Carini, nel Palermitano, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per ricettazione. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato in via San Pietro mentre circolava a bordo di uno scooter senza casco. Alla vista della pattuglia si è dato alla fuga, ignorando l’alt imposto con dispositivi luminosi e acustici. Durante l’inseguimento il ragazzo ha effettuato manovre pericolose, imboccando contromano una strada del centro cittadino e riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Poco dopo i militari lo hanno rintracciato: il sedicenne, dopo avere abbandonato lo scooter e spinto i carabinieri per tentare una nuova fuga a piedi, è stato bloccato dopo pochi metri.

Dagli accertamenti è emerso che lo scooter, nascosto tra le auto in sosta, era stato rubato a Capaci la settimana precedente. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato accompagnato al centro di prima accoglienza Malaspina.

