Canile abusivo nel Palermitano: una ventina di cani, ma nessuna autorizzazione

Molti cani, nessuna autorizzazione. A Montelepre, in provincia di Palermo, un canile abusivo è stato chiuso dai carabinieri. Durante dei controlli nelle aree rurali dei comuni di Montelepre e di Giardinello, sempre nel Palermitano, i militari hanno trovato un canile gestito da un’associazione culturale. La struttura, però, è risultata completamente sconosciuta alle autorità competenti e priva di ogni autorizzazione.

L’attività non avrebbe potuto accogliere animali, quindi è stata bloccata ed è stato vietato l’ingresso di nuovi cani. I 22 trovati nel canile al momento del controllo sono in buona salute: 20 saranno riaffidati ai rispettivi proprietari, due invece sono stati trovati senza il microchip di identificazione, quindi saranno affidati a una struttura. Le persone che gestivano il canile abusivo sono state multate per oltre 2000 euro.