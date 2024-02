Canicattì, calci e pugni alla moglie davanti ai figli piccoli: lei chiama il 112 e lo fa arrestare

Calci e pugni alla moglie davanti ai due figli minorenni. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un uomo di Canicattì, in provincia di Agrigento, dopo la segnalazione e la richiesta di aiuto arrivata al numero unico per le emergenze (112) direttamente dalla vittima.

Arrivati nella casa della coppia, i militari hanno bloccato l’uomo e soccorso la vittima e i due bambini. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’aggressione sarebbe dovuta a futili motivi. La donna è stata accompagnata dai carabinieri all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove i sanitari hanno accertato lesioni al volto giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. La donna, insieme ai due figli, è stata accompagnata in una struttura protetta a indirizzo segreto.