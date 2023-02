Cane torturato e ucciso nel Catanese, la denuncia degli animalisti: «Trovato con le zampe legate»

Un cane molosso è stato trovato morto in via Minicucca a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. L’animale è stato trovato con le zampe anteriori e posteriori legate con una corda. «Sembrerebbe che sia stato vittima di torture», dichiarano dal Partito animalista italiano che sul caso ha già presentato una denuncia contro ignoti. Non è ancora chiaro se tutto sia avvenuto direttamente nella strada periferica e poco frequentata al confine tra i comuni di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo oppure se il cane sia stato trasportato lì in un secondo momento. A fare la scoperta del corpo dell’animale è stata una volontaria. «Quello che è stato commesso – commenta Patrick Battipaglia, il dirigente regionale del Partito animalista italiano – è un reato gravissimo che è punito dalla legge. Siamo veramente indignati e sconcertati per questo ennesimo atto di crudeltà contro un animale indifeso». Gli attivisti stanno cercando di capire se nella zona ci sono delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere inquadrato la scena con l’obiettivo di «risalire all’autore o agli autori di questa barbarie».