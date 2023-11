Catania, cane resta chiuso in auto: salvato dai militari

Un cane di razza Chihuahua è stato salvato da una pattuglia di carabinieri durante un servizio di controllo lungo la circonvallazione di Catania. Ciccino, questo il suo nome, è stato trovato all’interno di una macchina ferma ai margini della carreggiata. Mentre un militare controllava la targa sul computer per capire se l’auto fosse oggetto di furto, il secondo ha ispezionato il veicolo ritrovando il cane sul sedile passeggero, tremante per il freddo e per la paura. Recuperate le chiavi, l’animale è stato liberato ed è stato visitato sul posto da un veterinario che lo ha giudicato in buono stato di salute.

Per quanto riguarda il mezzo, è stato appurato che non si trattasse di un furto. Il proprietario era un 60enne del posto che è stato ritrovato a casa propria, in stato confusionale. L’uomo ha riferito che era rimasto senza benzina e si era allontanato a piedi con l’intenzione di tornare a riprendere l’auto dopo, lasciando comunque il cane a guardia del mezzo. L’animale è stato ricoverato in un canile per consentire alle autorità di verificare se il padrone, accompagnato in ospedale per gli opportuni accertamenti, sia o meno in grado di accudirlo.