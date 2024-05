Canalicchio, cittadini segnalano degrado. «Fermata bus ormai coperta da verde non curato»

I residenti di via Tito Manlio Manzella, zona Leucatia-Canalicchio, lamentano lo stato di degrado e abbandono in un cui versa la zona. Verde non curato e arterie che non vengono pulite con accumuli di spazzatura ed escrementi di animali. «Siamo abbandonati dall’istituzioni – scrive un cittadino tramite il numero Whatsapp della nostra redazione -perfino una fermata dell’autobus coperta dal verde che non viene curato, senza che viene tagliato da mesi. Chiediamo l’immediato intervento del Comune di Catania».