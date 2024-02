In arrivo il maltempo, cambiano le date del Carnevale di Sciacca

Pagina Facebook Carnevale di Sciacca

È stato annullato il primo dei due fine settimana previsti per le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le previsioni meteorologiche infatti annunciano maltempo per le giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio. Gli organizzatori hanno così deciso di non correre il rischio di una festa sotto la pioggia e di fare slittare l’inizio della manifestazione a martedì 13 febbraio. Poi sarà osservata una pausa di due giorni. Gli ultimi tre giorni di manifestazione in maschera saranno quelli di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio.

«Questa scelta – fanno sapere dal Comune e dalla società organizzatrice – è scaturita da cause di forza maggiore, ed è stata assunta in anticipo di due giorni nel rispetto del pubblico non residente, dei gruppi e dei turisti che avevano programmato di venire ad assistere al Carnevale di Sciacca durante il primo weekend, in modo che si possano eventualmente riorganizzare; nel rispetto di tutte le maestranze attualmente a lavoro nelle fasi di allestimento dei carri allegorici, ma anche nel rispetto di tutte le aziende del territorio coinvolte. Tutti i ticket di ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio». Qualora si fosse impossibilitati a partecipare durante le nuove date, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto oppure, per chi avesse acquistato il biglietto online, sulla piattaforma Ticketsms.it