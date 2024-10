Caltanissetta: incendia la porta di casa dell’ex. Arrestato dopo la denuncia della donna

La polizia di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha arrestato un 45enne per atti persecutori e danneggiamento dopo l’incendio dell’abitazione dell’ex compagna. L’uomo la notte del 25 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, ha tentato di incendiare le porte di accesso dell’abitazione, dove vivono anche i quattro figli della donna. La vittima tramite il numero di emergenza ha allertato la polizia. La notte successiva l’uomo, dopo alcuni tentativi telefonici di incontro negati dalla donna, ha tentato di forzare le porte danneggiandole, per poi dileguarsi poco prima dell’arrivo della Volante. La donna lo ha denunciato e così l’uomo è stato arrestato.