Caltanissetta, trovate in una ditta tre tonnellate di rame senza tracciabilità

Il titolare di una ditta individuale di raccolta e trasporto scarti e rottami metallici è stato denunciato dalla polizia ferroviaria. L’uomo, un 39enne, nella propria attività a Caltanissetta aveva tre tonnellate di rame privo di tracciabilità. Nell’area è stata trovata anche un’ingente quantità di rifiuti metallici tra cui acciaio, alluminio, lamiere, ferro e altri rifiuti pericolosi come condizionatori e batterie per i quali la ditta non era autorizzata allo stoccaggio. Tutto il materiale è stato sequestrato.