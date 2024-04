Caltanissetta, reddito di cittadinanza usato come bancomat: 104 persone rinviate a giudizio

Avrebbero simulato acquisti usando la carta del Reddito di cittadinanza come bancomat. La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di 104 persone per truffa allo Stato. Secondo l’accusa, quattro negozianti compiacenti avrebbero dato loro contanti, trattenendo in cambio il 10 o il 15 per cento della somma. Alle persone indagate sono contestati 153 capi d’imputazione. Secondo l’accusa, il sistema avrebbe avuto un giro di circa 125mila euro in tre mesi. Agli atti anche riprese video di alcuni negozi e controlli incrociati con Inps, Poste e banche. Tra gli elementi del rinvio a giudizio anche la posizione di 25 persone straniere, che avrebbero dichiarato il falso pur di ottenere il reddito di cittadinanza. L’udienza preliminare sarà il 17 giugno prossimo.